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الشيحي يوافق على تدريس دبلوم «أمن المعلومات» بالجامعة العربية المفتوحة
وزير التعليم العالي اشرف الشيحي

الشيحي يوافق على تدريس دبلوم «أمن المعلومات» بالجامعة العربية المفتوحة

السبت، 21 يناير 2017 01:29 م
وكالات

أعلن الدكتور عبد الحى عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير برئاسه الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي على بدء الدراسة في الدراسات العليا بالجامعة العربية المفتوحة في ماجستير الحاسبات والمعلومات والدبلومة المهنية في تطوير البرمجيات وأمن المعلومات وتدقيق الجرائم الرقمية، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها.

وقال عبيد فى تصريح - لوكالة أنباء الشرق الاوسط - اليوم إن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم برامج دراسات عليا يحتاجها سوق العمل المحلي والعربي ، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 18 فبراير المقبل ، وأن أعمال الكنترولات ستنتهي من كافة أعمالها مع أسبوعه الأول تمهيداً لإعلان النتائج.

وأضاف أن مكتب القبول بالجامعة سيبدأ هذا الأسبوع في تلقي رغبات الطلاب المحولين من جامعات أخرى ، وكذلك الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة للفصل الدراسى الثاني في تخصصات الإعلام والحاسبات واللغة الإنجليزية وآدابها والإدارة والتربية.

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