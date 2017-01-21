تفقد وزير النقل الدكتور جلال سعيد أعمال تنفيذ طريق شبرا - بنها الحر، بطول 40 كم، بتكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه، والذي بلغت نسبة التنفيذ به 70%.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ أعمال إنشاء الكوبري الضخم الذي يربط الطريق الدائري حول القاهرة مع طريق شبرا بنها الحر، والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 180 مليون جنيه والذي بلغت نسبة التنفيذ به 97 %.

وشملت جولة الوزير القطاعات المختلفة للمشروع، ومنها الجزء من الدائري الإقليمي المكمل لطريق شبرا/بنها حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وأكد وزير النقل أن هذا الطريق سيساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي الذي يمر عليه ما يزيد عن 140 ألف سيارة في اليوم، وخلق محور جديد يربط مباشرة بين الطريق الدائري، والطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

وتفقد الوزير، أعمال تنفيذ كوبري بنها العلوى الجديد على نهر النيل فرع دمياط والذى يربط بين طريق بنها – المنصورة حتى طريق الإسكندرية الزراعى بطول 6.5 كم وبتكلفة حوالى 595 مليون جنيه ضمن الطريق الدائري.

وأشار وزير النقل إلى أن أعمال تنفيذ المشروع القومي تسير بخطى سريعة حيث تم الانتهاء من 8 طرق بتكلفة 6 مليارات جنيه.

واضاف أن هناك 4 طرق جاري تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 350 كم، مؤكدا أن هناك تقدما كبيرا في سير العمل بها هي مشروعات طريق جنوب الفيوم

- الواحات والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 400 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه 82 %، وطريق الفرافرة - عين دالة والذي يبلغ طوله 90 كيلو متر بتكلفة إجمالية 412 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ به 88 % والطريق الدائري الإقليمي بطول 92 كم بتكلفة 9.5 مليار جنيه والذي بلغت نسبة التنفيذ به 60% بالإضافة إلى طريق شبرا بنها الحر.