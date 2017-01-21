انخفضت أسعار زيوت الطعام خلال الأسبوع الماضى، نحو ألف جنيه فى الطن، فى ظل حالة الركود التى ضربت السوق.

وانخفض سعر الطن إلى 18.2 ألف جنيه، مقارنة بـ19.200 قبل أسبوعين على خلفية تراجع سعر الصرف نسبياً، وخفض التجار سعر كرتونة الزيت 4 جنيهات لتسجل 192 جنيهاً، مقابل 196 جنيهاً للعبوة 800 مل لمواجهة الركود.‎

وكان تقرير التضخم السنوي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بنسبة 24.3% خلال شهر ديسمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر في 2015، مؤكدًا ارتفاع زيـوت الطعــام بنسبة 68.9%، والزبد والسمن البلدي 39.0%، والزبد المستورد 82.8%، والمسلى الصناعي 55.2%.