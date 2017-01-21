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مرتضى منصور: باسم مرسي وقع للزمالك لمدة عامين
مرتضى منصور و باسم مرسي

مرتضى منصور: باسم مرسي وقع للزمالك لمدة عامين

السبت، 21 يناير 2017 12:19 ص
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قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم السبت، إن باسم مرسي، مهاجم فريق الكرة، جدد عقده مع النادي.

وأوضح منصور، في تصريح لموقع الزمالك، أن باسم مرسي جدد على بياض في جلسة شهدت حضور أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادي، وفاروق جعفر نجم النادي التاريخي.

وأضاف منصور، أن الجلسة شهدت الحصول على توقيع باسم مرسي لمدة موسمين.

وقال باسم مرسي “لم تكن هناك أزمة في التجديد لأن الزمالك بيتي”.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد باسم مرسي مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، وكان يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ آخر في شهر يناير الجاري.

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