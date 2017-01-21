التعليم تبحث ضوابط امتحانات ثانوى عام مع المديريات عبر الفيديو كونفرانسالسبت، 21 يناير 2017 12:04 ص
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا اليوم السبت عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع المديريات التعليمية وبعض الموجهين والمعلمين لاستعراض ضوابط امتحانات الثانوية العامة ونظام البوكليت.
ويناقش الاجتماع منح التعليمات لجميع المديريات؛ بإجراء تطبيق عملى تجريبى للنماذج داخل المدارس والفصول، وتلقى آراء الطلاب، والمعلمين، على أن تراعى وتؤخذ فى الاعتبار، بما يحقق الصالح العام منها.
جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن نماذج الامتحانات الجديدة لنظام البوكليت على موقعها الرسمى ، حيث تضمن نماذج جميع المواد باللغات المختلفة، كما تستعد الوزارة بالتنسيق مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوضع نماذج أخرى خلال الفترة المقبلة لتدريب الطلاب على أكبر عدد من الأسئلة قبل انطلاق الامتحانات 4 يونيو المقبل.
وكانت الوزارة أعلنت عن ملامح أسئلة الامتحانات، مؤكدة أنها لن تختلف عن الأسئلة الواردة بالأعوام السابقة، لكن يتم فقط تجزئتها، فعلى سبيل المثال أسئلة المقال تُجزأ إلى عدة أسئلة، بحيث تعطى فرصة للطالب للقراءة والتقييم الموضوعى، إضافة إلى أن زيادة عدد أسئلة الامتحان تؤدى إلى تخصيص درجات أقل لكل سؤال؛ مما يتيح فرصة للطالب للحصول على أكبر قدر من الدرجات، فضلاً عن أن الإجابات القصيرة تعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ، كما أن عدد الأسئلة سيكون مرتبطًا بزمن الامتحان، هذا بالإضافة إلى أن زيادة عدد الأسئلة يراعى كل المستويات العقلية للطلاب؛ لأنها تغطى كافة أجزاء المنهج.
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