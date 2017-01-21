وزير الصناعة يفتتح مؤتمر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد غد الاثنينالسبت، 21 يناير 2017 12:06 ص
تنطلق فعاليات مؤتمر “دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة” والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجلة الشباب بعد غد الاثنين برعاية وحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
ويتم عقد المؤتمر - الذي يستمر لمدة يومين - بمقر مؤسسة الأهرام بمشاركة عدد كبير من رواد الاعمال والمتخصصين العاملين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنهم رجال البنوك ورجال أعمال ومسئولون بالهيئات الدولية والجمعيات التنموية، وأكاديميون وباحثون مهتمون بهذا المجال .
وقال وزير التجارة والصناعة - فى بيان اليوم - ان عقد المؤتمر يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة وركيزة أساسية في استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020،لافتا الي ان هذا القطاع يساهم بنحو 80% من منظومة الاقتصاد المصري ويوفر 75% من فرص العمل الجديدة للشباب.
وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف التعرف على واقع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في مصر، وتبادل الخبرات والتجارب، وطرح آفاق وأفكار جديدة حول تأسيس المشروعات والحصول على التمويل وتوفير الضمانات الكافية، لافتًا إلى أن المؤتمر سيشمل عقد عدة ورش عمل وجلسات بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لإعداد الدراسات الفنية والسوقية وجدولة وتقييم جدوي المشروعات، وكيفية مساهمة البنوك والقطاع الخاص في توفير التمويل وأهم المبادرات المطروحة والمعوقات التى تقف أمام تنفيذها، بالإضافة لاستعراض قصص نجاح بشكل عملي.
وأوضح أن الوزارة ستشارك في المؤتمر من خلال الهيئات مقدمة الخدمات غير المالية المتمثلة في دراسات الجدوى والدراسات التسويقية والتدريب كهيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي وكذلك الهيئات مقدمة الخدمات المالية كالصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك المصري لتنمية الصادرات . لافتًا إلى أن بعض الجهات التمويلية الخاصة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الاسكندرية ستشارك في المؤتمر
-
كيف يكون الزواج بلا جنس؟
يعرف الزواج بلا جنس في معظم المصادر العلمية بأنه الزواج الذي يمارس طرفيه علاقتهما الجنسية أقل من 10 مرات سنوياً. فإذا كنت طرفاً في زواج بلا جنس، فهذا ليس نهاية ...Sat, 21 Jan 2017 09:13:54 GMT
-
سامح شكري: اتفاق الصخيرات الحل الأمثل للأزمة الليبيةSat, 21 Jan 2017 09:13:54 GMT
-
الفائض التجاري لقطر ينخفض إلى 92 مليار ريال في 2016
توقعت دراسة إحصائية، أن الفائض التجاري لدولة قطر خلال العام الماضي وصل إلى 92 مليار ريال، ليسجّل انخفاضا سنويا نسبته 46 بالمائة مقارنة بعام 2015، حيث بلغ الفائض ...Sat, 21 Jan 2017 09:13:54 GMT
-
الأمير وليام يترك عمله في الإسعاف الطائر ويتفرغ للمهام الملكية
قال مكتب الأمير البريطاني وليام يوم الجمعة إنه سيتخلى عن وظيفته كقائد طائرة إسعاف هليكوبتر ليركز على أداء مهام رسمية نيابة عن جدته الملكة إليزابيث. وسينقل وليام ...Sat, 21 Jan 2017 08:26:54 GMT
-
اعتقال مراهقة أمريكية ربطت طفلها بشريط لاصق في الحائط
ألقت الشرطة بولاية اوهايو الأمريكية القبض على مراهقة نشرت فيديو على موقع ” فيس بوك” للتواصل الاجتماعي تفاخرت فيه بتثبيت طفلها البالغ من العمر عامين بشريط لاصق على ...Sat, 21 Jan 2017 07:58:56 GMT
-
السيسي يلتقي وفدا برلمانيا كنديا اليومSat, 21 Jan 2017 08:13:06 GMT
-
«المرور»: غلق طريق «الجيش- الكريمات» بسبب الشبورة المائية
أكد الرائد ياسر محي الدين مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه قد تم غلق طريق “الجيش - الكريمات” بالصعيد بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي وصفها ...Sat, 21 Jan 2017 08:13:06 GMT
-
وزيرة الاستثمار تعود إلى القاهرة بعد مشاركتها في منتدى "دافوس" بسويسراSat, 21 Jan 2017 07:42:45 GMT
-
وزير القوى العاملة: هذه الأدوية ممنوع السفر بها إلى قطر!
حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين المسافرين لدولة قطر من حمل كميات من الأدوية الممنوع حملها عند دخولهم قطر- علي الرغم أنها مسموح بها فى مصر- بعد ...Sat, 21 Jan 2017 07:42:45 GMT