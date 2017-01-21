بالفيديو والصور..ننشر أول لقطات من الاشتباكات بين الأمن السعودى وإرهابيين بجدة

ذكرت وسائل إعلام سعودية صباح اليوم السبت، إن اشتباكات عنيفة نشبت بين رجال الأمن السعودى وعناصر إرهابية خلال عملية أمنية كبيرة فى حى “الحرازات” بمدينة جدة.

وقالت صحيفة “الوئام” السعودية، إن وزارة الداخلية بالرياض ستكشف عن تفاصيل العملية الأمنية عبر بيان لها لاحقا.

وحاصرت القوات الأمنية فى جدة منذ فجر اليوم السبت موقعا يتحصن فيه إرهابيون وسط مبان سكنية، بحسب ما تداوله سكان محليون.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تسجيلها من قبل الأهالى أدخنة متصاعدة من موقع المواجهة الأمنية، مع تزايد أصوات إطلاق النار فى المكان، فى ظل استخدام ما يتوقع أنها قنبلة مضيئة، ما يرجح أن يكون قد تم اقتحام الموقع.

وبحسب ما تداوله مغردون على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، فإنه وحتى اللحظة ما زالت المواجهة مستمرة، ولم تتضح نتائجها.