استمر توقف القطارات بالوجه القبلي منذ الأمس وحتي صباح اليوم، بعد خروج جراري قطار ملحق بهما عربتا ركاب عن القضبان، بالقرب من محطة الدمرية بإدفو شمال أسوان مساء أمس.

ووصل إلى موقع الحادث عدد من اللجان الهندسية والجهات المعنية، لإعادة حركة القطارات بالوجه القبلي، وتمت الاستعانة بونش لسحب الجرارين والعربات، فيما شهدت محطات سكة حديد أسوان، تجمهرا من المسافرين أمام شبابيك التذاكر، مطالبين باسترداد ثمن التذكرة، مما دعا إدارة محطة السكة الحديد بوسم تذاكر الركاب بخاتم المحطة؛ لإثبات حق صاحبها في الحصول على ثمن التذكرة، نظرا لعدم توافر سيولة مالية لإعادة أموال الركاب.

يذكر أن جرارين بقطار يقوده السائق أحمد حامد، ملحق بهما عربتان، قد خرجا عن مسار شريط السكة الحديد، وتسبب ذلك في تعطل حركة القطارات من وإلي محطة أسوان .

وقال مصدر بسكة حديد أسوان، إن الجرارين أثناء عودتهما من محطة الأقصر إلي أسوان، وعند قرية الدمرية بإدفو خرجا عن المسار، بسبب ان “السنفورات” الخاصة بمسار القطارات كانت جميعها مفتوحة، وهو ما أدى إلى الخروج عن المسار، وتعطل الحركة منذ السابعة مساء أمس، حتي صباح اليوم.