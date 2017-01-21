ارتفاع عدد الناجين إثر الانهيار الجليدي بوسط إيطاليا إلى 11 شخصا

ارتفع عدد الناجين جراء الانهيار الجليدي الذي ضرب فندق “ريجوبيانو” الواقع في منطقة جبلية بوسط إيطاليا إلى 11 شخصا.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم السبت أن من بين الناجين أربعة أطفال، مشيرة إلى أن فرق الانقاذ تمكنت أيضا من انتشال 4 جثامين من تحت أنقاض الفندق.

وتواصل فرق الإغاثة بذل الجهود في مسعى للوصول إلى مزيد من الناجين.