تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة يؤكد فيه عدم صحة الأنباء التي ترددت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تفاصيل تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية، سواء من حيث مدتها أو المستفيدين منها.

وقال المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان في تقريره للوزير محمد سعفان، إن القنصلية أصدرت بيانا مهما في هذا الصدد ، أكدت فيه أنها لم يرد إليها أي معلومات رسمية من الجهات المعنية بالمملكة بهذا الخصوص.

وأشار إلي أن القنصلية العامة تتواصل مع المسئولين في الجهات المعنية بالمملكة للحصول علي معلومات مؤكدة حول الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع لموافاة المواطنين بها.

وأوضح المستشار العمالي أن القنصلية تهيب بالمواطنين من مخالفي نظام الإقامة والعمل والراغبين في العودة إلي أرض الوطن التوجه إلي إدارات الوافدين في مناطقهم أو إلي مركز توقيف الشميسي بطريق جدة -مكة المكرمة إن كانوا من المقيمين في المنطقتين الغربية والجنوبية.