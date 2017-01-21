يعود إلى القاهرة اليوم السبت ، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قادماً من مدينة دافوس السويسرية بعد مشاركته فى فعاليات المنتدى الإقتصادى العالمى والذى اختتم أعماله أمس الجمعة .

وذكرت وزارة التجارة والصناعة فى بيان اليوم أن الوزير عقد سلسلة لقاءات مكثفة على هامش أعمال المنتدى مع عدد من كبرى الشركات العالمية وشملت لقاء مع باولو ميرالوني رئيس مجلس شركه أريستون الإيطالية والذى أعرب عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتصنيع منتجات الأجهزة الكهربائية والمنزلية لتلبية احتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق الخارجية، ويصل اجمالى مبيعات الشركة سنويا 1.43 مليار يورو ، وتوزع منتجاتها فى 150 دولة.

وأشارت إلى أن الوزير بحث مع رئيس مجلس ادارة شركة K-cap العاملة في مجالات المنتجات البتروكيماوية والبترولية والتعدين، رغبة الشركة في الاستثمار في مصر في قطاع الأسمدة .

وأكد قابيل علي المزايا التي تقدمها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتبناه الحكومة فضلا عن إمكانية الاستفادة من التصدير للأسواق المجاورة التى ترتبط مع مصر باتفاقات تجارة حرة .

ولفت إلى ان حوافز الاستثمار التي من المنتظر ان يقدمها قانون الاستثمار الجديد تمثل عامل جذب كبير للعديد من الشركات العالمية ، خاصة فيما يتعلق بتسهيل منظومة الإجراءات وتخصيص الأراضى .​