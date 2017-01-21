وزير القوى العاملة: هذه الأدوية ممنوع السفر بها إلى قطر!

حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين المسافرين لدولة قطر من حمل كميات من الأدوية الممنوع حملها عند دخولهم قطر- علي الرغم أنها مسموح بها فى مصر- بعد ...