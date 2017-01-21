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بالصور.. سيرينا وليامز تصعد للدور الثالث فى بطولة أستراليا للتنس
سيرينا وليامز

بالصور.. سيرينا وليامز تصعد للدور الثالث فى بطولة أستراليا للتنس

السبت، 21 يناير 2017 11:49 ص
متابعات

تأهلت الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة ثانية إلى الدور الثالث فى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها اليوم السبت على مواطنتها 6-1 و6-3.

وتلتقى وليامز فى الدور التالى مع التشيكية باربورا ستريكوفا، وتملك وليامز 6 ألقاب فى بطولة أستراليا أعوام 2003 و2005 و2007 و2009 و2010 و2015.

وتسعى سيرينا (35 عاما) للانفراد بالرقم القياسى فى الألقاب الكبرى الذى تتشاركه مع الألمانية شتيفى جراف (22 لقبا).

سيرينا وليامز

سيرينا وليامز

سيرينا وليامز

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