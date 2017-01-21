الأمم المتحدة: الأطفال يشكِّلون جزءًا كبيرًا من «الشباب» الصوماليةالسبت، 21 يناير 2017 11:42 ص
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلقه إزاء تقارير تفيد بأنَّ الأطفال قد يشكِّلون جزءًا كبيرًا من قوة حركة الشباب المتشددة في الصومال.
وقال جوتيريس، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”، أمس الجمعة، إنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ أكثر من نصف قوات الحركة هم من الأطفال، لافتًا إلى أنَّ 60% على الأقل من عناصر حركة الشباب الذين اعتقلوا في إقليم بونتلاند، كانوا من الفتيان.
وأكّد تقريرٌ لمجلس الأمن، وُزِّع على الأعضاء هذا الأسبوع، استخدام الأطفال في القتال، حيث يتلقي الأطفال في سن التاسعة دروسًا في استخدام الأسلحة ثمَّ يتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية، موضِّحًا أنَّه يتم استغلال الأطفال أيضًا في عمليات زرع العبوات الناسفة، وكجواسيس، ونقل الذخيرة أو أداء الأعمال المنزلية.
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