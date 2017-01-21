أكدت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى أن زيارة الرئيس ميشال عون إلى القاهرة ستتم فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر لصحيفة اللواء اللبنانية إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة لحشد الدعم العربى المساند للعملية السياسية وجهود التنمية التى ينتهجها الرئيس عون وحكومته.

وتأتى الزيارة تتويجاً للاتصالات الجارية بين البلدين، ومنها زيارة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى إلى بيروت، وكذلك زيارة وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل إلى القاهرة واجتماعه مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي.

وأكدت هذه المصادر أن الترتيبات جارية لإتمام الزيارة وهى قائمة على قدم وساق.

ومن المؤكد وفقاً لمصادر لبنانية، أن الأوضاع العربية ستكون فى صلب المحادثات، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين، فى ضوء الخطط المستقبلية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى تم تنصيبه أمس الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، سواء منها ما يتعلق بعزمه على محاربة الإرهاب أو نظرته للوضع فى سوريا.