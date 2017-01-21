احتفلت النجمة التونسية لطيفة بعيد ميلاد والدتها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور “انستجرام”.

نشرت لطيفة عدة صور لها تجمعها بوالدتها، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وأنتي نظر عيني، والنفس اللى بتنفسه وكل ما في هذه الحياة يا أمى يا غالية، لا بل الغلا كله أنتي وطني وروحي، إلهى يطولي عمرك ياحنينة”.