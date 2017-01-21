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لطيفة لوالدتها: "كل سنة وأنتِ نظر عيني"
عمرو دياب و لطيفة - احتفالات نصر اكتوبر 2016

لطيفة لوالدتها: "كل سنة وأنتِ نظر عيني"

السبت، 21 يناير 2017 11:42 ص

احتفلت النجمة التونسية لطيفة بعيد ميلاد والدتها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور “انستجرام”.

نشرت لطيفة عدة صور لها تجمعها بوالدتها، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وأنتي نظر عيني، والنفس اللى بتنفسه وكل ما في هذه الحياة يا أمى يا غالية، لا بل الغلا كله أنتي وطني وروحي، إلهى يطولي عمرك ياحنينة”.

لطيفة ووالدتها

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