انتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، إعلان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب اتخاذ إجراءات حمائية جديدة تكبل التجارة في أول يوم يتولى فيه مهام منصبه.

وقال أولاند، خلال زيارته لشركة صناعية بمنطقة فوجيزين الفرنسية، أمس الجمعة، حسب وكالة الأنباء الألمانية “من الخطأ إغلاق الحدود كما ينصحنا البعض بذلك، وكما فعل من يؤدي اليوم اليمين الدستورية”.

وأضاف: “نحن جزء من اقتصاد عالمي ومفتوح، وليس من الممكن، بل وليس من المرغوب فيه، أن يعزل المرء نفسه عن الاقتصاد العالمي”.