حسين فهمي: هذا سبب انفصالي عن زوجاتيالسبت، 21 يناير 2017 11:40 ص
أكد الفنان المصري حسين فهمي أن عدم استقراره العاطفي لا يسبب له القلق، وخاصة أن الانفصال في كل مرة يكون لأسباب لا دخل له فيها.
حسين تحدث عن النساء وقال: «- أنا بحب الستات عمومًا، والحمد لله الحب متبادل بيننا، ولكن هناك أسباباً تؤدى إلى ذلك أحيانًا منها مثلا الغيرة الشديدة قد تكون سببًا وسواء كانت غيرة عليك أم منك، فعشت مع أبى وأمى فترة طويلة معًا وكانت حياة جميلة، وكانت مشكلتى أننى حاولت أن أكون مثلهما لكن المشكلة الرئيسية أصبحت تكمن في الغيرة المدمرة».
حسين فهمي تحدث عن سبب انتهاء زيجاته في القضاء وقال: «لأن أحيانًا الطرف الآخر هو من يريد ذلك ويصر عليه، فأنا بطبعى أؤمن بأن العلاقة عبارة عن شركة رأسمالها المشاعر المحبة والأحاسيس، فعندما تحس بأن رأسمالك سوف ينهار، فالأفضل أن ينتهى بأسلوب متحضر، ولكنك تجد الطرف الآخر يصر على المحكمة والتقاضى، وأتذكر «نورمر ميللر»، عندما تزوج 9 مرات ودخل المحكمة بنفس العدد، فقال أنا بعرفهم على حقيقتهم في المحكمة، وأعتقد أن أصدقائى حاليا هم: المأذون والقضاة، ومحكمة الأسرة، والمحامين، وحاجب المحكمة».
حسين قال إنه تأثر كثيرا بوفاة الفنان نور الشريف ودخل في فترة اكتئاب بسبب ذلك، وتأثر أيضا برحيل الفنان عمر الشريف.
الفنان المصري تزوج منذ أعوام من الفنانة لقاء سويدان ولجأت الفنانة للقضاء للحصول على نفقتها وحقها، وتزوج حسين فهمي بعدها من السعودية رنا القصيبي التي طلبت منه الخلع ولجأت للقضاء للحصول على حقوقها.
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