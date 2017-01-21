البابا فرنسيس يدعو ترامب للاهتمام بالفقراء والمنبوذينالسبت، 21 يناير 2017 11:36 ص
دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصرُّف على هدي القيم الأخلاقية، لافتًا إلى أنَّه يتعين عليه الاهتمام بالفقراء والمنبوذين خلال رئاسته.
وقال البابا في رسالة إلى ترامب بعد تنصيبه رئيسًا، حسب “رويترز” “في وقت تعاني فيه أسرتنا البشرية من أزمات إنسانية طاحنة، تستدعي استجابات سياسية بعيدة النظر وموحدة”.
وأضاف: “أصلي كي تكون قراراتكم نابعة من القيم الروحية والأخلاقية الثرية، التي شكَّلت تاريخ الشعب الأمريكي، والتزام أمتكم بدعم الكرامة الإنسانية والحرية في طول العالم وعرضه”.
وتابع - في الرسالة التي نشرها الفاتيكان: “في ظل قيادتكم ربما تظل مكانة أمريكا تقاس أولًا وقبل كل شيء بقدر اهتمامها بالفقراء والمنبوذين والمحتاجين”.
وجعل البابا فرنسيس، أول بابا من أمريكا اللاتينية، من الاهتمام بالفقراء والفئات الأضعف في المجتمع برنامجًا رئيسيًّا لولايته المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
وفي العام الماضي، قال البابا فرنسيس - ردًا على سؤالٍ عن وجهات نظر ترامب بشأن الهجرة ونيته بناء جدار على الحدود مع المكسيك، إنَّ شخصًا يحمل وجهات النظر تلك ليس مسيحيًّا.
وكان ترامب قد ردَّ على ذلك واصفًا تصريحات البابا بأنَّها “مشينة”.
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