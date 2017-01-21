أدان مجلس النواب الليبي التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة وزير الداخلية الأسبق، عاشور شوايل، عقب صلاة الجمعة في محيط مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي ، وأسفر عن مقتل مواطن وإصابة 10 آخرين بينهم الوزير الأسبق ونجله سليمان.

واستنكر مجلس النواب الليبي في بيان له اليوم،«هذه الأعمال الجبانة التي تنفذها الجماعات الإرهابية مستهدفةً شخصيات وطنية مشهودًا لها بإخلاصها وتفانيها في خدمة الوطن».

وأضاف البيان،أن التفجير الأخير هدف إلى عرقلة بناء الدولة وعودة الأمن والأمان في مدينة بنغازي و«هي قاب قوسين أو أدنى من إعلان تحريرها وخلاصها من التطرف والإرهاب».

ووصف البيان،التفجير أيضًا بأنه «أعمال خسيسة تطال المدنيين الأبرياء في انحطاط أخلاقي تنتهجه هذه الجماعات دونما مراعاة لحرمة دمائهم وفقًا لشريعتنا الإسلامية وجميع القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمدنيين».

وكانت سيارة مفخخة استهدفت أمس محيط مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي وقت صلاة الجمعة أمس. فيما تبين في وقت لاحق أن المستهدف بالتفجير كان وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل الذي أصيب ونجله في الحادث.