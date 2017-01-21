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الآلاف في أستراليا يحتجون على تنصيب ترامب
احتجاجات في استراليا ضد تنصيب ترامب‎

الآلاف في أستراليا يحتجون على تنصيب ترامب

السبت، 21 يناير 2017 11:30 ص
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تظاهر آلاف الأستراليين في مدينة “ملبورن”، فجر اليوم السبت، احتجاجًا على تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

وردد المتظاهرون التي تجمعوا في مركز المدينة، هتافات مناهضة لترامب، محذرين من تولي سياسيين مشابهين لترامب السلطة في أستراليا.

وحمل المتظاهرون الذين واصلوا المسير حتى مبنى برلمان ولاية فيكتوريا، لافتًة كتب عليها انتقادات لتصريحات ترامب المتعلقة بالنساء والمسلمين.

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت العاصمة واشنطن، مراسم تنصيب دونالد ترامب، رئيسًا جديد للولايات المتحدة، خلفاً لباراك أوباما.

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