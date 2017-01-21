يواجه المنتخب الغاني نظيره مالي، اليوم السبت، في الساعة 6 مساءً، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

ويبحث منتخب غانا، وصيف النسخة الماضية من البطولة، عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي ومواصلة تصدر المجموعة بعد الفوز على منتخب أوغندا بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وفي المقابل، يسعى منتخب مالي بقيادة المدير الفني آلان جريتس لتحقيق الفوز باللقاء والخروج بنتيجة إيجابية من أجل المنافسة على الصعود لدور ربع النهائي من البطولة.

وفي المجموعة نفسها يلعب منتخبنا الوطني مع منتخب أوغندا، اليوم السبت، الساعة 9 مساءً.