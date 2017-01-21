وفاة الممثل الروماني المرموق إيون بيسويو عن عمر 85 عاماالسبت، 21 يناير 2017 11:33 ص
توفى الممثل الروماني الشهير “إيون بيسويو”، وهو أحد أحب الممثلين في رومانيا، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد معاناته مع المرض، حيث كان يعالج في إحدى مستشفيات بوخارست لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.
ولد الفنان بيسويو في مدينة “سيبيو” بوسط رومانيا عام 1931، وقام بعشرات الأدوار في السينما والمسرح والتليفزيون. وقد بدأ مشواره الفني في الخمسينيات من القرن الماضي، ولكنه نال شهرته في رومانيا بعد تأديته الدور الرئيسي في مسلسل تليفزيوني شهير من إخراج ميرسيا موريسان. كما ظهر في عشرات الأفلام السينمائية ومن بينها عدد من الأفلام المهمة في تاريخ رومانيا إبان فترة الحقبة الشيوعية، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أنه لقرابة 16 عاما كان بيسويو يقوم بأدوار على مسرح “رادو ستانكا” في مسقط رأسه “سيبيو”، ثم انتقل إلى بوخارست حيث مثل على خشبة مسرح “بولاندرا” وهى المؤسسة التي تولى رئاستها لمدة 12 عاما.
وفي عام 2001 نال إيون بيسويو، الذي ولد عام 1931، الوسام الوطني “نجمة رومانيا برتبة فارس لإسهاماته في تطوير فن المسرح في رومانيا وأنشطته المتميزة كفنان ومدير مسرحي.
وفي عام 2012 حصل بيسويو على الجائزة الفخرية للتصوير السينمائي الرومانية، كما فاز عن مجمل نشاطه بجائزتين مرموقتين في مجال المسرح. وفي صيف عام 2015 تلقى بيسويو نجمة في طريق الشهرة في بوخارست.
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