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مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالبحيرة‎
حادث تصادم‎

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالبحيرة‎

السبت، 21 يناير 2017 11:26 ص
وكالات

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح متفرقة إثر تعرضهم لحادث سير على الطريق الزراعي السريع بمركز إيتاي البارود التابع لمحافظة البحيرة.

وكان مدير أمن المحافظة اللواء علاء الدين شوقي تلقى إخطارا اليوم يفيد بمصرع كل من معتز عيد عبد المنعم (28 عاما - حاصل على بكالوريوس تجارة)، وحمدي عطية عبد الخالق (50 عاما – عامل)، ومحمود عطية عبد الخالق (35 عاما – عامل) المقيمين بالإسكندرية، وإصابة شخصين آخرين نتيجة انقلاب السيارة الملاكي التي كانوا يستقلونها على الطريق الزراعي السريع باتجاه القاهرة أمام قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إيتاي البارود، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق.

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