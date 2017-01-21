سحر نصر تلتقي بعدد من الوزراء العرب في ختام مشاركتها بـ"دافوس"السبت، 21 يناير 2017 11:33 ص
اختتمت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس بسويسرا، بعقد عدة لقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية، بالاضافة إلى اجتماعات مع وزراء من عدة دول عربية منهم الإمارات والكويت والأردن والبحرين.
والتقت الوزيرة مع خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية، حيث بحث الجانبان، تعزيز العلاقات المصرية الكويتية فى المجال الاقتصادى، وفتح مجالات تعاون جديدة بين البلدين، خاصة في ضوء التحديات المحيطة بالمنطقة، والتي تتطلب المزيد من العمل المشترك بين الأشقاء العرب.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على تنمية وتطوير مجالات التعاون المختلفة مع الجانب الكويتي، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين، مشيرة إلى أن محفظة التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية بلغت 3 مليارات دولار، وتشمل تمويل العديد من المشروعات التنموية الهامة المؤثرة في الاقتصاد المصري، والتي كان آخرها مشروع إنشاء محطة تحلية مياه في شرق بورسعيد بتكلفة تتخطي 120 مليون دولار.
كما التقت الوزيرة مع عبيد الطاير وزير المالية الإماراتى، حيث تم بحث التعاون مع صندوق أبو ظبى للتنمية والمشروعات التنموية المستقبلية، خاصة دعم برنامج تنمية سيناء.
وأشارت إلى برنامج تنمية سيناء والذى تدعمه عدد من الصناديق العربية، حيث يتضمن مجموعة من المشروعات في مختلف المجالات في العديد من القطاعات، تستهدف الحكومة من خلالها انجاز العديد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف التنمية على أرض سيناء وتؤسس لحياة عصرية لأبناء هذه المنطقة.
وبحثت مع زايد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، تعزيز التعاون بين البلدين، واتفقت مع عماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولى بالأردن على التنسيق بين البلدين، فى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، من أجل الحصول على أكبر منفعة مشتركة من شركاء مصر والأردن.
وعقدت الوزيرة لقاء مع السيدة إيلين ريتشى، نائبة رئيس مجلس الإدارة للمخاطر والسياسات العامة بشركة فيزا العالمية، حيث ناقش الجانبان الشمول المالى، ووصول جميع الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا، ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عبر عملية تسيير التمويل والإجراءات لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق التى تحتاج إلى خدمات الشركة.
وأكدت الوزيرة أهمية دعم المرأة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2017 عاما لها.
وأوضحت ريتشى أن مصر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا، معربة عن فخر شركة “فيزا” بأنها ساهمت كشركة عالمية للمدفوعات فى ذلك الجهد، مشيرة إلى أنها حريصة على مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية على توسيع فرص الحصول على المدفوعات الرقمية، لتصل إلى كافة الفئات خاصة الأكثر احتياجا، وتتطلع للعمل مع وزارة التعاون الدولى فى المشروعات التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والتقت الوزيرة بالدكتور رالف توماس، المدير المالى لشركة سيمنز، والتى تعد أكبر شركة في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون بين الحكومة والشركة.
ودعت الدكتورة الوزيرة، الشركة لمزيد من الدعم خاصة فى مجالات الطاقة والنقل والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيساعد على نمو اقتصادى سريع ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور توماس عن اعجابه ببرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، والخطوات التى اتخذتها مصر فى تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن رغبة شركته فى دعم الحكومة المصرية فى تحقيق هذه الأهداف.
-
كيف يكون الزواج بلا جنس؟
يعرف الزواج بلا جنس في معظم المصادر العلمية بأنه الزواج الذي يمارس طرفيه علاقتهما الجنسية أقل من 10 مرات سنوياً. فإذا كنت طرفاً في زواج بلا جنس، فهذا ليس نهاية ...Sat, 21 Jan 2017 09:13:54 GMT
-
سامح شكري: اتفاق الصخيرات الحل الأمثل للأزمة الليبيةSat, 21 Jan 2017 09:13:54 GMT
-
الفائض التجاري لقطر ينخفض إلى 92 مليار ريال في 2016
توقعت دراسة إحصائية، أن الفائض التجاري لدولة قطر خلال العام الماضي وصل إلى 92 مليار ريال، ليسجّل انخفاضا سنويا نسبته 46 بالمائة مقارنة بعام 2015، حيث بلغ الفائض ...Sat, 21 Jan 2017 09:13:54 GMT
-
الأمير وليام يترك عمله في الإسعاف الطائر ويتفرغ للمهام الملكية
قال مكتب الأمير البريطاني وليام يوم الجمعة إنه سيتخلى عن وظيفته كقائد طائرة إسعاف هليكوبتر ليركز على أداء مهام رسمية نيابة عن جدته الملكة إليزابيث. وسينقل وليام ...Sat, 21 Jan 2017 08:26:54 GMT
-
اعتقال مراهقة أمريكية ربطت طفلها بشريط لاصق في الحائط
ألقت الشرطة بولاية اوهايو الأمريكية القبض على مراهقة نشرت فيديو على موقع ” فيس بوك” للتواصل الاجتماعي تفاخرت فيه بتثبيت طفلها البالغ من العمر عامين بشريط لاصق على ...Sat, 21 Jan 2017 07:58:56 GMT
-
السيسي يلتقي وفدا برلمانيا كنديا اليومSat, 21 Jan 2017 08:13:06 GMT
-
«المرور»: غلق طريق «الجيش- الكريمات» بسبب الشبورة المائية
أكد الرائد ياسر محي الدين مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه قد تم غلق طريق “الجيش - الكريمات” بالصعيد بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي وصفها ...Sat, 21 Jan 2017 08:13:06 GMT
-
وزيرة الاستثمار تعود إلى القاهرة بعد مشاركتها في منتدى "دافوس" بسويسراSat, 21 Jan 2017 07:42:45 GMT
-
وزير القوى العاملة: هذه الأدوية ممنوع السفر بها إلى قطر!
حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين المسافرين لدولة قطر من حمل كميات من الأدوية الممنوع حملها عند دخولهم قطر- علي الرغم أنها مسموح بها فى مصر- بعد ...Sat, 21 Jan 2017 07:42:45 GMT