تباينت ردود الأفعال حول تنصيب الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب في أنحاء العالم بين مؤيدين ومعارضين وفئات تحمل عداءً كبيراً لدونالد ترامب، بعد مراسم تنصيبه أمس أمام مبنى الكابيتول بواشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي قد استبق مراسم التنصيب بالذهاب إلى الكنيسة، فيما توافد الضيوف والوفود المشاركة على البيت الأبيض للمشاركة في مراسم التنصيب.

ونقلت وكالة أنباء”رويترز”، أن الصين حثت الولايات المتحدة علي عدم السماح لممثلي تايوان بحضور مراسم التنصيب، وجاء ذلك من خلال إفادة صحافية معتادة للمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أن حضور ممثلي تايوان من شأنه زعزعة العلاقات الصينية الأمريكية.

وكان ترامب قد تلقي اتصالا من رئيسة تايوان تساي إينج وين، في سابقة لم تحدث منذ عقود وفقاً ل “جارديان” البريطانية مما أغضب بكين.

كما شهد محيط السفارة الأمريكية في الفلبين تظاهرات حاشدة أمس الجمعة، احتجاجاً على تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نشرت وكالة رويترز للأنباء.

وقامت قوات الأمن الفلبينية بفرض طوق أمنى في محيط السفارة الأمريكية. كما تظاهر المئات مساء أمس الخميس في نيويورك وبعض الولايات الأمريكية، ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وذلك قبل ساعات من تنصيبه رسميا. خلال هذه المسيرات الاحتجاجية رفع المتظاهرون شعارات مناهضة لترامب، كما طالبوا بالتصدي لأفكار ومشاريع الرئيس الجديد التي يطغى عليها التمييز والكراهية.

فيما نظمت جمعيات مدنية في اليابان مسيرة عبر شوارع العاصمة طوكيو تنديدا بالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قبل ساعات من تنصيبه.

وجاب المحتجون شوارع طوكيو حاملين لافتات كتب عليها “الحب لا الكراهية يجعل أمريكا عظيمة” و “تخلص من ترامب” ولافتات أخرى تعبر عن عواطف إيجابية تجاه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما.

وأشعل رجل أمريكي النار في نفسه خارج فندق الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” في واشنطن مساء أول أمس، الثلاثاء، احتجاجًا على تنصيبه، وفقًا لما نقلته “سي إن إن”.

ونشرت صحيفة الجارديان في صفحتها الأولى تقريرا عن تنصيب، دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، تكشف النقاب عن فيه إنه لا أحد يعرف ما الذي سيفعله ترامب في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد وعد بتغير النظام الموجود، وأدلى بتصريحات ومواقف متناقضة، تسببت في غضب بعض العواصم الأجنبية، قبل أن يتولى الرئاسة.

كما أثيرت تساؤلات بخصوص شخصيته وتصرفاته إذ اتهم بالتحرش بالنساء، ولا يزال يدخل في شجارات مع مشاهير عبر صحيفة تويتر، وهو ما يجعل القوة العالمية العظمى، حسب الجارديان، في طريق المجهول.

وأضافت الصحيفة أن تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة تشوبه مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع ببعض الديمقراطيين للتشكيك في شرعيته، وفي حملته الانتخابية كان ترامب يحرك عواطف أنصاره بالحديث عن بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وترحيل 11 مليونا من المهاجرين غير الشرعيين، ومنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وتحدى بهذا الخطاب 16 مرشحا في الانتخابات التمهيدية وفاز عليهم، وحصل على تزكية الحزب الجمهوري لتمثيله في الانتخابات الرئاسية.

ونشرت صحيفة التايمز مقالا تتحدث فيه عن بدء نوع حديث من الرئاسة في الولايات المتحدة، وتشير إلى أن المخاطر كبيرة، ولكنها تكشف النقاب عن إن احتمالات نجاح ترامب في مهمته ممكنة أيضا، إذا عمل بالنصيحة واعتمد على حدسه.

وترى التايمز أن ترامب يثير مخاوف الملايين لأنه يسعى إلى علاقات طيبة مع فلاديمير بوتين، والرئيس الروسي هدفه عرقلة أو تفكيك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولا أحد يعرف كيف سيجمع ترامب بين هذه التناقضات، ولكن لديه فرصة تاريخية ليثبت للمشككين في قدراته أنه إصلاحي من الدرجة الأولى.

وأضافت الصحيفة أن ترامب يستعمل لغة مختلفة عن لغة سلفه، باراك أوباما، الذي وعد بالكثير في 8 أعوام من الحكم ولكن لم يقدم إلا قرارات خجولة وعنفا ودما في الربيع العربي، أما وعود ترامب فهي أقل بكثير، ولكنه سيكون أقوى بفضل الكونغرس.

وقالت التايمز إن المطلوب عاجلا من ترامب أن يثبت للناخبين الذين صوتوا له أنه سيعيد الوظائف في قطاع التصنيع، دون الإضرار بالاقتصاد على نطاق أوسع.

أما على الصعيد الدولي، فترى الصحيفة أنه على ترامب أن يؤكد للجميع حلفاء الولايات المتحدة بأن سياسته ليست انعزالية.

ونقلت وكالة (اكي) الإيطالية للأنباء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أوعز إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالاستعداد لإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية مع الفلسطينيين في حال إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأصدر نتنياهو تعليماته هذه خلال اجتماع أمني ترأسه هذا الأسبوع بحث السيناريوهات المحتملة في حال صدور قرار عن ترامب بنقل السفارة حيث تفاوتت التقديرات ما بين انفجار هائل او عنف محدود أو هدوء نسبي.

وأبلغ نتنياهو قادة الأمن الإسرائيلي في هذا الاجتماع بأنه تحادث هاتفيا مع ترامب أكثر من مرة منذ فوزه في الانتخابات إلا أنه لم يدل بمعلومات محددة عن قراره بشأن نقل السفارة.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية “قدم الجيش والشرطة والشاباك إلى رئيس الوزراء نتنياهو وكبار الوزراء سيناريوهات عن تفاقم العنف في حال أعلن الرئيس القادم ترامب عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وقال مسؤول اسرائيلي كبير إن نتنياهو أمر مسؤولو وزارة الدفاع للتحضير لمثل هذا الاحتمال منذ لحظة تسلم ترامب مهام منصبه مساء الجمعة “. وشارك في اللقاء وزير الدفاع افيغدور ليبرمان وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان الحالي، ومسؤولون كبار في الجيش الاسرائيلي والشرطة والشاباك.

وقالت الصحيفة “قال قادة الشاباك والاستخبارات العسكرية واستخبارات الشرطة إن ليس لديهم معلومات عن تحذير واضح عن هجمات أو اضطرابات ستحدث، وإن أحد السيناريوهات هو أن الهدوء النسبي سيسود بعد إعلان على نقل السفارة، مع تواصل ردود الفعل الفلسطينية فقط في وسائل الإعلام وبين المسؤولين “.

وأضافت “لكن الجيش الإسرائيلي والشرطة أشاروا إلى استعداداتهم لسيناريوهات العنف المحدود أو حتى حريق هائل في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأشار أحد المسؤولين إلى أنه منذ بما أن الأمر يتعلق بقضية حول القدس، فإنه يعتقد الفلسطينيون أن هذه المسألة لها صبغة دينية، مما يزيد من حساسيتها”.

وذكرت “بوابة الفجر الإلكترونية “أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوليه مهام منصبه رئيسًا للولايات المتحدة، متمنيا له دوام الاستقرار والتقدم.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيانها أن تعزيز العلاقات المصرية الامريكية يعود بالنفع على الشعبين المصري والأمريكي بالمصلحة المشتركة مضيفة أن العلاقات المصرية الأمريكية يسودها التعاون من أجل تحقيق الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط.

و ذكرت صحيفة “عين” أن الدبلوماسي المصري رخا أحمد حسن، عضو مجلس الشئون الخارجية، قال إن دونالد ترامب يخطط لاستعادة ما خسرته الولايات المتحدة الامريكية خلال الأعوام الـ16 الماضية، فقد أثبتت سياسة الفوضى الخلاقة التي انتهجها الرئيسين جورج بوش المنتهية ولايته باراك أوباما فشلها، فخسرت أمريكا حلفاء تقليدين لها فضلاً عن بدء روسيا في سحب البساط منها بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن قدرة ترامب على التغيير تتوقف على مدى قدرة المؤسسات الأمريكية على وضع سياسات رشيدة ومده بالاستشارات اللازمة، لاسيما أنه لا يتمتع برؤية سياسية مكتملة، وهو ما يظهر بوضوح في تصريحاته المتناقضة، ويعزز نجاحه خلال الفترة القادمة اليمينيين الذين اختارهم في إدارته والجنرالات المخضرمين.

وقال إن السابع عشر من فبراير القادم سيكشف الأمر كاملاً، حيث سيذاع ما يعرف بـ”خطاب الاتحاد” ويتضمن عرضاً للسياسة التي ستسير عليها الإدارة، والتركيز خاصة على الـ 100 الأولى في حكمه.

وأشارت” سكاي نيوز العربية” إلي أن حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هو الأغلى في تاريخ تنصيب الرؤساء الأميركيين.

وأسند ترامب ترتيبات الحفل إلى مجموعة من أصدقائه من رجال الأعمال، وتبلغ كلفة حفل تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة قرابة مائتي مليون دولار مقابل 53 مليون دولار لحفل تنصيب أوباما في العام 2009، وكان ترامب وعد أن يكون حفل تنصيبه تاريخيا.