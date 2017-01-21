كشفت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى، أن رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست، أفى ديختر، بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، أمس الجمعة، طالبه فيها بالعمل على نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة بأقصى سرعة.

ونقلت القناة الإسرائيلية أجزاء من رسالة ديختر جاء فيها: “لا تخف من حماس والجهاد، فهم لطالما هددوا بإشعال الشرق الأوسط ولم يفعلوا شيئاً حتى الآن”.

ودعى المسئول الإسرائيلى الرئيس الأمريكى الجديد، لعدم التخوف من تهديدات الفلسطينين، قائلا: ” سيدى الرئيس افعل ذلك ولا تخف من الفلسطينين والمنظمات الإسلامية، أنت الرئيس الأول الذى سيفعل ذلك”.