وزير الخارجية الإيطالي: لدينا ثقة في ترامب وفي علاقتنا بأمريكاالسبت، 21 يناير 2017 11:17 ص
قال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو إن إيطاليا لديها ثقة في الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وفي علاقة الصداقة الوثيقة مع أمريكا.
جاء ذلك في تدوينه لألفانو كتبها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ونقلتها وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية للأنباء بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب في واشنطن وتوليه مهامه رسميا مساء الجمعة.
وكان ترامب قد عصف بحلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي لصحيفة “تايمز” البريطانية، حيث وصف الناتو بأنه “عفا عليه الزمن”،
وقال إن المزيد من الدول ستغادر الاتحاد الأوروبي، منتقدا سياسة الباب المفتوح للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجاه اللاجئين السوريين.
ومنذ فوز ترامب بانتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي وتبنيه النهج القومي، توقع الخبراء والسياسيون ورجال الأعمال أن تسوء العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحت إدارته ربما لصالح روسيا، وأظهر استطلاع للرأي نقلته صحيفة “واشنطن بوست” أن معظم الأوروبيين يتوقعون كذلك أن تسوء العلاقات في عهد إدارة ترامب.
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