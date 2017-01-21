تسبب إدراج محمد أبو تريكة - لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق - على قوائم الكيانات الإرهابية، في حالة كبيرة من الجدل ليس داخل مصر فقط، ولكن في الخارج أيضًا، حيث قرر عدد من نجوم العالم عدم المشاركة في المباراة الخيرية التي من المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء مارس المقبل.

وأشارت صحيفة “الصباح” المغربية إلى أن عددًا من نجوم العالم قرروا عدم المشاركة في المباراة الخيرية التي ستقام لدعم السياحة، وذلك تضامنًا مع “أبو تريكة”.

ونوّهت الصحيفة إلى أنه من بين النجوم الذين رفضوا المشاركة في المباراة، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، والنجم البرازيلي ريفالدو، وطالبا الوكيل المسؤول عن تنظيم المباراة، بالتركيز على مباراة السلام، التي ستقام في مدينة طنجة المغربية خلال الأشهر المقبلة.