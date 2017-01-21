أعرب الناقد الرياضي جمال العاصي عن ثقته من إمكانية تحقيق المنتخب المصري لكرة القدم لنتائج جيدة في كأس الأمم الأفريقية ، وقال : “التعادل مع مالي ليس مخيبا للآمال كما ينظر البعض، وفقا للظروف المحيطة بالمباراة”.

وأشار العاصي من خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، إلى أن حالة أرضية الملاعب الأفريقية سيئة وتعيق اللاعبين المهاريين مما أدى إلى تأثر أداء المنتخب المصري في لقائه أمام مالي، مشيرا إلى تأثر أداء لاعبي المنتخب محمد صلاح وعبد الله السعيد، واصفا السعيد بأنه “رمانة ميزان المنتخب”.

وقال : “هكتور كوبر أخطأ عندما أوحى للمنتخب المالي بأنه يدافع مما جعل الخصم يطمع في المباراة”، مشددا على ضرورة تقدم وسط الملعب المدافع للفراعنة المتمثل في اللاعبين محمد النني وطارق حامد وقيام الظهيرين أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي بأدوار هجومية حتى يتم إضفاء شكل هجومي مؤثر.

وأوضح أن حارس المرمى عصام الحضري هو الأكثر جاهزية حتى الأن، متوقعا أن يكون شريف إكرامي هو الحارس الثاني نظرا لأنه لم يتم تجهيزه بعد الإصابة.

وأضاف: “المنتخب يحتاج إلى لاعبين مهاريين مثل محمود عبد المنعم كهربا ورمضان صبحي وهما بدلاء وجاهزين ولديهم حلول”.

واعتبر أن معظم الفرق المشاركة بالبطولة الأفريقية “شبه بعض والفوارق بينهم بسيطة” فيما عدا السنغال التي قدمت شكل مختلف حتى الأن، مضيفا أن كل فرقة لديها لاعب أو اثنين قادر على صناعة الفارق لفريقه.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هكتور كوبر مساء اليوم السبت ثاني جولاته بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون، حيث سيلتقي مع نظيره الأوغندي في إطار مباريات دور الـ16 بالبطولة.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بمجموعته برصيد نقطة واحدة متساويا في رصيد النقاط مع المنتخب المالي، فيما يقبع المنتخب الأوغندي في المركز الاخير بالمجموعة بلا نقاط بعد هزيمته يوم الثلاثاء الماضي أمام المنتخب الغاني متصدر المجموعة بنتيجة هدف مقابل لا شيء.