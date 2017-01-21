أكد مسئولون ونواب برلمانيون في اليابان اليوم السبت أن طوكيو سوف تواصل حث الولايات المتحدة على الإنضمام إليها في أخذ زمام المبادرة في دفع عجلة التجارة الحرة على مستوى العالم بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة أمس الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن مصدر ياباني مقرب من رئيس الوزراء شينزو آبي قوله:”إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى قرار نهائي بعدم التصديق على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.

وشدد المسئول الياباني على أهمية “تقييم النوايا الحقيقية للرئيس ترامب . وقال:” إننا سوف نجمع المعلومات بدقة وسنشجع الولايات المتحدة على التصديق على الاتفاقية”.

وقد صدقت اليابان أمس على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وذلك قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى تعهد بالانسحاب من الاتفاقية التى تضم 12 دولة.

وعلى الرغم من موقف ترامب، أكد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، خلال جولته الأسبوع الماضى فى بلدان آسيا المطلة على المحيط الهادئ، أهمية استمرار الضغط على الولايات المتحدة بشأن برنامج اتفاقية الشراكة التجارية.