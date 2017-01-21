أعلنت فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة أن معارك عنيفة اندلعت بين قواتها وعناصر تنظيم داعش في غرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم السبت عن المعارضة السورية قولها إن مسلحي التنظيم فخخوا مداخل جبل عقيل بمدينة الباب من الجهة الغربية، مشيرة إلى أن معارك عنيفة لاتزال تدور حول منطقة الجبل وسط قصف مدفعي وجوي تركي ـ غربي على مواقع التنظيم.

وكانت لجان التنسيق السورية المعارضة قد أفادت في وقت سابق بمقتل 42 شخصا بينهم 9 أطفال و6 نساء في قصف واشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في عدة مناطق بسوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.