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الداخلية الأمريكية توقف نشاط حساباتها على "تويتر"
حساب الداخلية الامريكية على تويتر‎

الداخلية الأمريكية توقف نشاط حساباتها على "تويتر"

السبت، 21 يناير 2017 10:33 ص
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تلقت وزارة الداخلية الأمريكية أوامر بإغلاق حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد نشر خدمة “ناشيونال بارك” صورًا لأعداد الحضور الصغيرة في مراسم تنصيب “ترامب”.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن خدمة “ناشيونال بارك” في واشنطن نشرت صورًا من مراسل صحيفة نيويورك تايمز “بنيامين أبلباوم” التي تقارن بين عدد الحشود التي حضرت تنصيبي “ترامب” و”أوباما”.

وبعد وقت، أزالت صفحة “ناشيونال بارك” الصور، وبعث أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة بريدًا إلكترونيًا يطالب موظفي خدمة “ناشيونال بارك” بإيقاف نشاطهم على “تويتر” حتى إشعار آخر.

كما نشرت صفحة “الوكالة الفيدرالية” تغريدات “أبلباوم” ومستخدم آخر نشر تغريدة عن مسح موقع البيت الأبيض صفحات تغير المناخ وحقوق المثليين.

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