دعا قاضي القضاة في الأردن أحمد هليل، دول الخليج لمساندة بلاده التي تعاني من أزمة مالية، وقال إن ضعف الأردن ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة، وذلك في خطبة ألقاها الجمعة 20 يناير في العاصمة عمّان.

وقال هليل موجهاً كلامه لدول الخليج: “أخاطب بصفتي إماماً للأمة وعالماً من علمائها قادة وملوك وأمراء الخليج وحكامها وحكماءها وشيوخها، ونحن نقدر لهم مواقفهم التي وقفوها مع إخوان لهم ووقفوا فيها معنا على مر الأيام”، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الرأي” الأردنية.

وأضاف: “أقولها لكم بكل احترام وتقدير، يا أخواننا ويا أهلنا ويا أولي الأمر في هذه الأمة لقد بلغ السيل الزبى. يا أخواننا أخوتكم في الأردن اكفهرت أمامهم الخطوب، وضاقت الأخطار واشتدت من حولهم، إخوانكم في الأردن لكم سند وظهير وعون ونصير وظهركم، لقد ضاقت بإخوانكم الأردنيين الأمور، فحذار ثم حذار ثم حذار أن يضعف الأردن أو أن يتأذى أو يحاط به والأمور أخطر من أن توصف”.

ووجه القاضي ما اعتبره “نداء استغاثة” لدول الخليج لأن ينقذوا “الأردن ببعض ما أفاء الله عليهم”، على حد قوله، مضيفاً: “سيكتب التاريخ وستحفظ الأجيال وسيذكر الناس أننا مددنا أيدنيا إليكم وإننا نعاني ونقاسي ونكابد (...) وليس أمامنا بعد الله وقد لجأنا إليه في دعاء الكرب إلا أن يقف إخواننا معنا”.