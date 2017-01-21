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السياحة تغلق 3 شركات بالمنيا
الجريدة الرسمية1

السياحة تغلق 3 شركات بالمنيا

السبت، 21 يناير 2017 10:41 ص
وكالات

أصدر محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين قرارا يقضي بغلق 3 شركات سياحة بالمنيا.

القرار رقم 1031 لسنة 2016 ونشر في الجريدة الرسمية اليوم.

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