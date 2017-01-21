رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على القصص المتداولة منذ أيام حول رفض اللاعب محمد أبو تريكة - النجم السابق لمصر والنادي الأهلي - لتبرع كبير منه .

وسأل أحد متابعي “ساويرس” على “تويتر” حول الواقعة قائلًا: “سمير زاهر بيقول: أبو تريكة رفض ياخد شيك من نجيب ساويرس بمليون جينه وقال آخده للمنتخب مش ليا .. هل دة فعلًا حصل يا باشمهندس؟”.

وكانت المفاجأة أن “ساويرس” رد على التساؤل قائلًا: “حصل .. واتبرع بيه لمؤسسات خيرية ! هو إنسان على خُلق ولاعب عبقري .. نختلف معاه جايز .. لكن إرهابي مش ممكن”.