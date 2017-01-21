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مستثمر: البحر الأحمر «محافظة الأمل».. وحادث «الطائرة الروسية» عرقل التنمية
محافظة البحر الأحمر
محافظة البحر الأحمر

مستثمر: البحر الأحمر «محافظة الأمل».. وحادث «الطائرة الروسية» عرقل التنمية

السبت، 21 يناير 2017 10:20 ص
محيط - خالد الريس

وصف اللواء علي رضا الرئيس الفخري لجمعية مستثمري البحر الأحمر،  المحافظة بأنها “محافظة الأمل والعمل”، مشيرا إلى أنها محافظة واعدة بها العديد من الفرص الاستثمارية  في مختلف المجالات.
وأوضح رضا من خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم السبت، أن المحافظة لم يتم استغلالها بشكل كامل حتى الأن حيث أغلب الاستثمارات تأتي في مجالي البترول  والسياحة، مؤكدا أن المحافظة تمثل أكبر معدل تنمية في العالم منذ نشأتها في 1984 ولمدة 10 سنوات.
وأعرب عن ثقته في القيادة السياسية في كيفية استغلال المحافظة بشكل جيد، موضحا أن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله كانت لديه استراتيجية للتنمية ولكن حادث الطائرة الروسية التي سقطت في أكتوبر 2015 عرقل تنفيذ الاستراتيجية بسبب ما تتعرض له مصر والمحافظة من ضغوط دولية.
وأضاف : “أن الحالة الأمنية المصرية لا توجد بها مشاكل وأفضل من المنظومة الأمنية في دول أوروبا ولكن مصر كانت مستهدفة وتم وضعها في مخطط الشرق الأوسط الكبير، مما أدى إلى تعطل السياحة”.
وتحتفل محافظة البحر الأحمر غدا الأحد الموافق 22 يناير بالعيد القومي للمحافظة.

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