بالأسماء والتوجهات.. من سيحكم أمريكا في زمن ترامب؟!السبت، 21 يناير 2017 10:28 ص
دخل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب المكتب البيضاوي الشهير في البيت الأبيض، وبدأ في ممارسة مهامه في الحكم على رأس هرم حكومي جديد يتألف من عسكريين سابقين ورجال أعمال سيشاركونه حكم للولايات المتحدة.
ويأتي ترامب على رأس الهرم وبجواره نائبه مايك بنس، الذي كان حاكما لولاية إنديانا، والمعروف بتوجهاته المحافظة.
ثم يأتي رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض وهو رينس بريبوس، الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري. ويوصف “بصانع الصفقات السياسية”.
وعين أيضا الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وزيرا للدفاع، وهو الرجل الأكثر تشددا حيال روسيا من رئيسه، وأكثر دعما لحلف الأطلسي.
وخلافا لترامب، يدعم ماتيس الاتفاق النووي الإيراني ويتنقد المستوطنات الإسرائيلية. وسيضطلع بشكل أساسي بالإشراف على “المعركة ضد داعش”.
وفي منصب وزير الخارجية، الذي شهد جدلا بشأن مرشحيه، اتخذ ترامب أخيرا قرارا مغامرا، بتعيين الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون موبيل” ريكس تيلرسون، الذي يحظى بعلاقات وثيقة مع ساسة ورجال أعمال روس.
وإلى وزارة الخزانة، التي عين ترامب على رأسها ستيفن منوشن، المدير السابق في “غولدمان ساكس” سيكون مسؤولا عن الاقتراض الحكومي في الأسواق المالية، وقد قال في السابق إنه يعلم تماما كيفية إصلاح الاقتصاد الأمريكي.
وفي منصب المدعي العام، عين ترامب جيف سيشنز، السيناتور من آلاباما الذي يدعم تطبيق قوانين هجرة صارمة واتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد الجريمة.
وحصل على حقيبة الأمن القومي الجنرال المتقاعد جون كيلي، ومن المتوقع أن يعمل على تنفيذ وعود ترامب ببناء الجدار الفاصل مع المكسيك وإطلاق عمليات ترحيل واسعة النطاق، إن قرر الرئيس الجديد تطبيقها بالفعل.
ومن المرجح أن يستبدل ترامب مسؤولين في وكالات الاستخبارات التي انتقدها مرارا. وقد عين مايك بومبيو، المعروف بمناهضته للاتفاق النووي مع إيران ولإغلاق معتقل غوانتانامو، رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية.
ولعل الاختيار الأكثر إثارة للجدل في الإدارة هو ستيفن بانون الذي عينه ترامب كبيرا للمستشارين والمخططين الاستراتيجيين، فالرجل معروف بآراء وصفت بالعنصرية، وتناولت “تفوق العرق الأبيض”.
وياتي الجنرال المتقاعد مايكل فلين، كمستشار للأمن القومي، وهو رجل يؤيد التقارب مع روسيا وأولويته حسب تصريحاته هي “محاربة التشدد والإرهاب”.
-
خبير اقتصادى: فرض ضرائب على أرباح البورصة حق أصيل للدولة
أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أنه لا مبرر لتخوف رجال الأعمال والمضاربين فى البورصة المصرية من فرض ضرائب على ارباح البورصة، لافتا إلى أن فرض الضرائب ليس على ...Sat, 21 Jan 2017 07:12:27 GMT
-
وزيرالتموين يفتتح اليوم عدد من المجمعات بالقاهرة
يفتتح اليوم السبت اللواء محمد علي المصيلحي،وزير التموين والتجارة الداخلية،عدد من المجمعات التجارية بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة. ومن الجدير بالذكر انه كان ...Sat, 21 Jan 2017 06:56:00 GMT
-
بالفيديو..اليميني المتطرف "سبنسر" يتلقى "لكمة" على الهواء
تلقى زعيم حركة “البديل المناسب” اليمينية الأمريكية المتطرفة “ريتشارد سبنسر”، لكمة على الهواء أثناء إجراء حوار مع التليفزيون الأسترالي، على بعد خطوات من مقر ...Sat, 21 Jan 2017 06:40:10 GMT
-
الهدايا التي حصل عليها ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسا
سلمت إدارة الكونجرس الأمريكي، الجمعة، هديتين لكل من الرئيس الجديد دونالد ترامب، ونائبه مايكل بينس، بمناسبة توليهما الرسمي لمهامهما. وقدم النواب الشيوخ ...Sat, 21 Jan 2017 05:42:42 GMT
-
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين وزيرين
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تعيين الجنرال المتقاعد جون كيلي وزيرا للأمن الداخلي ليصبح ثاني عضو في إدارة الرئيس ترامب بعد تعيين الجنرال جيمس ماتيس ...Sat, 21 Jan 2017 05:26:53 GMT
-
اليوم.. وزير النقل يتفقد المشروع القومي للطرق والكباري
يقوم وزير النقل الدكتور جلال السعيد، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة المشروع القومي للطرق وعدد من الكباري التي تنفذها الوزارة بطريق (شبرا - بنها) الحر. روابط: ...Sat, 21 Jan 2017 05:42:42 GMT
-
زعيم جامبيا: قررت اليوم بضمير طيب التخلي عن السلطة
وقال جامع في بيان في التلفزيون الرسمي: “لقد قررت اليوم بضمير طيب التخلي عن زمام قيادة هذا البلد العظيم “. وكانت قوات من غرب أفريقيا قد غزت جامبيا يوم الخميس لإجبار ...Sat, 21 Jan 2017 05:42:42 GMT
-
الرئيس المكسيكي يريد حواراً “محترماً” مع ترامب
هنأ الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو الجمعة، دونالد ترامب على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، معرباً في الوقت نفسه عن رغبته في اجراء حوار “محترم” معه. وكتب ...Sat, 21 Jan 2017 05:26:53 GMT
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة ببنغازي إلى قتيل وعشرة جرحى
ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة التي انفجرت بمحيط مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي شرقي البلاد اليوم الجمعة، إلى قتيل و10جرحى مدنيين بينهم ...Fri, 20 Jan 2017 17:53:39 GMT