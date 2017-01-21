كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن إمكانية قيامه بتعديلات على تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراة أوغندا مساء اليوم السبت، بالجولة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد كوبر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أمس الجمعة، بمدينة بورت جنتيل التي تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، أن تشكيلة الفراعنة أمام أوغندا ربما تشهد بعض التعديلات في الجانب الهجومي ولكن في أضيق الحدود.

ووفقًا لبعض التقارير الواردة من معسكر المنتخب بالجابون، فإن كوبر ربما يدفع بالثنائي عمر جابر ومحمود كهربا بتشكيلة المنتخب الوطني أمام أوغندا ليكون التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني أمام أوغندا كالتالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: عمر جابر وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي (كريم حافظ).

محور الارتكاز: طارق حامد وأحمد فتحي.

الوسط الهجومي: محمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه.

رأس حربة: محمود كهربا.