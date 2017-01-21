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بدء امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية‎
امتحانات تلاميذ مدرسة

بدء امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية‎

السبت، 21 يناير 2017 10:15 ص
وكالات

توجه صباح اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي “الشهادة الإعدادية” بالإسكندرية إلى اللجان لأداء امتحانات نصف العام الدراسي لهذا العام 2016 / 2017.

وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية جمعة ذكري إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 83 ألفا و222 طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم في 331 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية بينها 5 لجان لضعاف السمع والنظر و 7 لجان للإعدادي المهني.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وبجميع الإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى متعلقة بالامتحانات للعمل على حلها، مع توفير كافة المتطلبات اللازمة داخل اللجان وتذليل أي عقبات حتى يتمكن التلاميذ من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والطمأنينة.

وتابع أنه لن يتم السماح لأي شخص غير المراقبين والمشرفين والمختصين بدخول لجان الامتحانات أو استخدام التليفون المحمول.

وقامت مديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء عادل التونسي مدير الأمن بحملات لإزالة أي إشغالات أو مركبات متروكة بجوار المدارس.

وكلف مدير الأمن سيارات الدورية والنجدة إضافة إلى الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة بالمرور على المدارس لمنع الضوضاء وضبط أي مخالفات والعمل على راحة الطلبة أثناء تأدية الامتحانات داخل اللجان.

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