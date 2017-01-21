قال مكتب الأمير البريطاني وليام يوم الجمعة إنه سيتخلى عن وظيفته كقائد طائرة إسعاف هليكوبتر ليركز على أداء مهام رسمية نيابة عن جدته الملكة إليزابيث.

وسينقل وليام البالغ من العمر 34 عاما والثاني من حيث ترتيب ولاية العرش أيضا أسرته إلى لندن من منزلها الحالي في نورفولك بشرق إنجلترا.

وقال الأمير وليام في بيان “تكونت لدي خلال خدمتي في الجيش خبرات في هذه الوظيفة سأحملها معي بقية حياتي وسيضيف ذلك منظورا قيما لعملي الملكي لعقود مقبلة”.

وخدم وليام في القوات المسلحة البريطانية من 2006 حتى 2013 ليعمل لاحقا قائدا لطائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ. ثم عمل بعد ذلك قائد طائرة هليكوبتر للإسعاف الطائر بمنطقة إيست أنجيلا قرب منزله.

وقال مكتبه في بيان إن الأمير سيترك وظيفته في الصيف وسينقل زوجته كيت والطفلين جورج (ثلاثة أعوام) وتشارلوت (عام واحد) من منزلهم الريفي في أنمر هول بضيعة ساندرينجام التابعة للملكة في نورفورلك إلى قصر كينسنجتون مقر إقامتهم الرسمي في لندن.

وجاء في البيان “يحرص أصحاب السمو الملكي مثلما فعلوا في السنوات الأخيرة على زيادة عملهم الرسمي نيابة عن الملكة ولصالح المؤسسات الخيرية والقضايا التي يدعمونها وهو ما سيتطلب قضاء وقت أكبر في لندن. الأمير جورج سيبدأ الدراسة في لندن في سبتمبر والأميرة تشارلوت ستذهب أيضا إلى روضة للأطفال وفي آخر الأمر إلى مدرسة في لندن كذلك”.

وتخلت الملكة التي أتمت عامها التسعين العام الماضي عن عدد من ارتباطاتها الرسمية وأعلنت قبل عيد الميلاد أنها ستتنحى عن رعاية عدد من المؤسسات.

وستنقل تلك المهام إلى ابنها ولي العهد الأمير تشارلز وأعضاء آخرين في العائلة المالكة.