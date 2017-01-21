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المركزي يطرح سندات خزانة بـ 11 مليار جنيه غدا الأحد
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي

نيابة عن وزارة المالية

المركزي يطرح سندات خزانة بـ 11 مليار جنيه غدا الأحد

السبت، 21 يناير 2017 10:05 ص
كتب ربيع شعبان

أعلن البنك المركزى المصرى،اليوم أنه من المقرر أن يتم غدًا الأحد، طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية،بقيمة إجمالية تقدر بـ11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 5.75 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5.25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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