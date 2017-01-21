وزيرالتموين يفتتح اليوم عدد من المجمعات بالقاهرة

يفتتح اليوم السبت اللواء محمد علي المصيلحي،وزير التموين والتجارة الداخلية،عدد من المجمعات التجارية بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة. ومن الجدير بالذكر انه كان ...