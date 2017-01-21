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اليوم .. الأهلي يوقع عقود إعارة جدو الصغير لإنبي
محمد حمدي زكي44

اليوم .. الأهلي يوقع عقود إعارة جدو الصغير لإنبي

السبت، 21 يناير 2017 10:00 ص
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ينهي الدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالنادي الأهلي اليوم إجراءات انضمام محمد حمدي زكي جدو الصغير لاعب وسط الفريق الأول على سبيل الإعارة لنادي إنبي.

ووافق الجهاز الفني بقيادة حسام البدري علي إعارة اللاعب لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم لمنحه فرصة المشاركة أساسيًا.

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