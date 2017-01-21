بالفيديو.. زوجة ترامب تثير غضبه في أول صدام بعد تنصيبه رئيسا

موقف محرج تعرض له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمة للجنود الأمريكيين، في حفل تنصيبه، وذلك بعد أن دفعته زوجته ميلانيا، لتأخذ الكلمة منه عبر الميكرفون، الأمر الذي دعاه للابتعاد عن المنصة والغضب واضحا على وجهه.

ووجه “ترامب” في كلمته الشكر للجنود الأمريكيين مطالبا إياهم بالاستمرار في حربهم ضد الإرهاب، واعدا إياهم بالنصر في نهاية المطاف.

وقبل أن ينهي ترامب خطابه، دفعته زوجته لأخذ الميكروفون، وقالت للجنود:” أشكركم جميعا على خدمتكم.. وأتشرف أن أكون سيدة أمريكا الأولى.. وسنقاتل لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.