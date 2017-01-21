بروس يغني لأوباما قبل خروجه من البيت الأبيضالسبت، 21 يناير 2017 10:00 ص
غنى بروس سبرينجستين، مرة أخيرة، في البيت الأبيض، خلال حفل مؤخراً على ما ذكرت مجلة “باكستريت” المخصصة لمحبي الفنان الأمريكي.
وأدى بروس سبرينجستين 15 أغنية أمام باراك أوباما وزوجته ميشال، وأكثر من 200 من أفراد الإدارة الرئاسية، على ما أوضحت المجلة التي تنقل نشاطات المغني.
ونقلت المجلة عن معجب بالمغني حضر الحفلة “الأجواء لم تكن كئيبة، ولا احتفالية، بل كانت زاخرة بالشجن”.
وأضاف هذا الشخص: “كان ثمة شعور واضح بانتهاء شيء ما، وأن مغامرة الفريق شارفت على نهايتها، وأن المرحلة الانتقالية الرئاسية تقترب صامتة”، في إشارة إلى قرب تولي دونالد ترامب الرئاسة.
وخلال أدائه أغنية “لونج ووك هوم” العائدة لعام 2007، تحدث سبرينجستين عن أهمية “التسلح بالتفاؤل حتى في المراحل الصعبة”، على ما أضاف المصدر نفسه، وغنى أغنيتين مع زوجته باتي سكالفا العضو في فرقة “اي ستريت”، وأدى أشهر أغنية له، وهي “بورن إن ذي يو اس ايه” خلال هذه الحفلة الخاصة.
وقد شارك المغني الذي زاد التزامه السياسي في السنوات العشر الأخيرة، في حملة هيلاري كلينتون خلال إنتخابات الرئاسة الأمريكية.
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