غرق مركب صيد في بحر الصين الشرقى وانتشال جثة أحد أفرادهالسبت، 21 يناير 2017 09:52 ص
أعلنت البحرية الصينية اليوم انه تم انتشال جثة أحد افراد طاقم قارب صيد غرق في بحر الصين الشرقي مساء أمس الجمعة حيث تقوم فرقاطتان وطائرة عسكرية بدون طيار بالبحث فى المنطقة عن اى ناجين.
وقالت مصادر بالبحرية ان القارب غرق فى حوالى الساعة السادسة من صباح أمس وعلى متنه طاقمه المكون من 13 شخصا.
وأضافت ان الفرقاطتين سوتشو وجيآن بدأتا تجوبان موقع غرق القارب منذ الصباح وذلك بعد ان تلقى اسطول دونغهاي العامل بمنطقة بحر الصين الشرقى طلبا بالمساعدة من مركز الانقاذ البحري في مقاطعة جيانغسو في وقت متأخر من مساء الجمعة حيث تم حتى الآن انتشال جثة واحدة فقط ولا يزال مصير بقية افراد الطاقم مجهولا.
-
خبير اقتصادى: فرض ضرائب على أرباح البورصة حق أصيل للدولة
أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أنه لا مبرر لتخوف رجال الأعمال والمضاربين فى البورصة المصرية من فرض ضرائب على ارباح البورصة، لافتا إلى أن فرض الضرائب ليس على ...Sat, 21 Jan 2017 07:12:27 GMT
-
وزيرالتموين يفتتح اليوم عدد من المجمعات بالقاهرة
يفتتح اليوم السبت اللواء محمد علي المصيلحي،وزير التموين والتجارة الداخلية،عدد من المجمعات التجارية بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة. ومن الجدير بالذكر انه كان ...Sat, 21 Jan 2017 06:56:00 GMT
-
بالفيديو..اليميني المتطرف "سبنسر" يتلقى "لكمة" على الهواء
تلقى زعيم حركة “البديل المناسب” اليمينية الأمريكية المتطرفة “ريتشارد سبنسر”، لكمة على الهواء أثناء إجراء حوار مع التليفزيون الأسترالي، على بعد خطوات من مقر ...Sat, 21 Jan 2017 06:40:10 GMT
-
الهدايا التي حصل عليها ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسا
سلمت إدارة الكونجرس الأمريكي، الجمعة، هديتين لكل من الرئيس الجديد دونالد ترامب، ونائبه مايكل بينس، بمناسبة توليهما الرسمي لمهامهما. وقدم النواب الشيوخ ...Sat, 21 Jan 2017 05:42:42 GMT
-
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين وزيرين
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تعيين الجنرال المتقاعد جون كيلي وزيرا للأمن الداخلي ليصبح ثاني عضو في إدارة الرئيس ترامب بعد تعيين الجنرال جيمس ماتيس ...Sat, 21 Jan 2017 05:26:53 GMT
-
اليوم.. وزير النقل يتفقد المشروع القومي للطرق والكباري
يقوم وزير النقل الدكتور جلال السعيد، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة المشروع القومي للطرق وعدد من الكباري التي تنفذها الوزارة بطريق (شبرا - بنها) الحر. روابط: ...Sat, 21 Jan 2017 05:42:42 GMT
-
زعيم جامبيا: قررت اليوم بضمير طيب التخلي عن السلطة
وقال جامع في بيان في التلفزيون الرسمي: “لقد قررت اليوم بضمير طيب التخلي عن زمام قيادة هذا البلد العظيم “. وكانت قوات من غرب أفريقيا قد غزت جامبيا يوم الخميس لإجبار ...Sat, 21 Jan 2017 05:42:42 GMT
-
الرئيس المكسيكي يريد حواراً “محترماً” مع ترامب
هنأ الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو الجمعة، دونالد ترامب على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، معرباً في الوقت نفسه عن رغبته في اجراء حوار “محترم” معه. وكتب ...Sat, 21 Jan 2017 05:26:53 GMT
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة ببنغازي إلى قتيل وعشرة جرحى
ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة التي انفجرت بمحيط مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي شرقي البلاد اليوم الجمعة، إلى قتيل و10جرحى مدنيين بينهم ...Fri, 20 Jan 2017 17:53:39 GMT