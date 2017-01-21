أعلنت البحرية الصينية اليوم انه تم انتشال جثة أحد افراد طاقم قارب صيد غرق في بحر الصين الشرقي مساء أمس الجمعة حيث تقوم فرقاطتان وطائرة عسكرية بدون طيار بالبحث فى المنطقة عن اى ناجين.

وقالت مصادر بالبحرية ان القارب غرق فى حوالى الساعة السادسة من صباح أمس وعلى متنه طاقمه المكون من 13 شخصا.

وأضافت ان الفرقاطتين سوتشو وجيآن بدأتا تجوبان موقع غرق القارب منذ الصباح وذلك بعد ان تلقى اسطول دونغهاي العامل بمنطقة بحر الصين الشرقى طلبا بالمساعدة من مركز الانقاذ البحري في مقاطعة جيانغسو في وقت متأخر من مساء الجمعة حيث تم حتى الآن انتشال جثة واحدة فقط ولا يزال مصير بقية افراد الطاقم مجهولا.