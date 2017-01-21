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نشطاء فلسطينيون يحرقون صورا لترامب
نشطاء فلسطينيون يحرقون صورا لترامب

نشطاء فلسطينيون يحرقون صورا لترامب

السبت، 21 يناير 2017 09:59 ص

أقدم مجموعة من نشطاء فلسطينيون الجمعة 20 يناير/كانون الثاني على إحراق صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند بوابة المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، تزامنا مع خطاب تنصيبه.

وجاءت العملية كرسالة عن رفض موقف وتوجهات الإدارة الجديدة بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وذكر المشاركون أن “الفعالية تخللها تعليق يافطات حملت صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واحتوت على عبارات رافضة للموقف الأمريكي الحالي، وقام الجيش الإسرائيلي بتفريق النشطاء المتواجدين في المكان، مهددا باستخدام القوة.

وأضاف المشاركون، أن “الجنود الإسرائيليين أقدموا على تمزيق الصور واليافطات وإزالتها من المكان”.

وقال أحد المشاركين في الفعالية: “القدس ليست شأنا فلسطينيا فحسب، بل هي شأن عربي وإسلامي وأممي، ودعم ترامب هذه الدولة اليهودية يساوي تماما دعم دولة داعش”.

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