قال مصدر أمني، بالإدارة العامة للمرور، إن حركة المرور أعلي كوبري ٦ أكتوبر تعمل بصورة طبيعية؛ عقب الانتهاء من أعمال الإصلاحات أعلي منطقة الوصلة المعلقة.

وأشار المصدر، إلي أنه تم الانتهاء من اعمال إصلاحات لثلاث فواصل في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلي رمسيس.

ونوه إلي أن الحركة المرورية أعلي كوبري ٦ اكتوبر تشهد سيولة مرورية في الاتجاهين القادم والمتجه من مناطق مدينة نصر ورمسيس إلي مناطق التحرير والعجوزة والمهندسين.