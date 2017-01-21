 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 09:49 صباحاً
روابط سريعة
عودة الحركة لطبيعتها‎‎ أعلى كوبري أكتوبر
كوبري أكتوبر

عودة الحركة لطبيعتها‎‎ أعلى كوبري أكتوبر

السبت، 21 يناير 2017 10:31 ص
وكالات

قال مصدر أمني، بالإدارة العامة للمرور، إن حركة المرور أعلي كوبري ٦ أكتوبر تعمل بصورة طبيعية؛ عقب الانتهاء من أعمال الإصلاحات أعلي منطقة الوصلة المعلقة.

وأشار المصدر، إلي أنه تم الانتهاء من اعمال إصلاحات لثلاث فواصل في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلي رمسيس.

ونوه إلي أن الحركة المرورية أعلي كوبري ٦ اكتوبر تشهد سيولة مرورية في الاتجاهين القادم والمتجه من مناطق مدينة نصر ورمسيس إلي مناطق التحرير والعجوزة والمهندسين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3