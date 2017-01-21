يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، وفدًا برلمانيًا كنديًا في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

ويبحث السيسي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكندا، فضلا عن مناقشة مختلف الأوضاع في الإقليم وعلي رأسها مكافحة ا