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السيسي يلتقي وفدا برلمانيا كنديا اليوم‎
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

السيسي يلتقي وفدا برلمانيا كنديا اليوم‎

السبت، 21 يناير 2017 09:50 ص
وكالات

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، وفدًا برلمانيًا كنديًا في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

ويبحث السيسي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكندا، فضلا عن مناقشة مختلف الأوضاع في الإقليم وعلي رأسها مكافحة ا

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