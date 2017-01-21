ارتفعت حصيلة ضحايا حادث اصطدام حافلة تقل اطفال مدارس بعمود كهرباء واشتعال النيران فيها فى شمال ايطاليا الى 16 قتيلا على الأقل.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم السبت ان الحادث اسفر ايضا عن اصابة 39 شخصا.

وكانت تقارير اعلامية قد اشارت الى أن الحافلة كانت تقل تلاميذا من المجر، وقد اصطدمت بعمود كهرباء بعد انحرافها عن الطريق السريع قرب مدينة فيرونا شمال ايطاليا.

نوب