ارتفاع كبير لأسعار المنازل في هولندا منذ 15 عاماالسبت، 21 يناير 2017 09:51 ص
ارتفعت أسعار المنازل في هولندا في ديسمبر الماضي بنسبة 7ر6 % مقارنة ب(2015)، وهى أكبر زيادة منذ عام 2002.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في هولندا أن أسعار المنازل في مدينة “روتردام” فاقت مثيلتها في أغسطس عام 2008، أما في مدينتي “أمستردام” و “أوترخت” فقد كسرت الأسعار مستوى ما قبل الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأشار موقع “دتش نيوز” الهولندي الإخباري إلى أن الأرقام اعتمدت على المعلومات التي جمعتها منظمة تسجيل الأراضي”كاداستر”.
وأفادت الإحصاءات بأنه تم بيع 214 ألفا و800 منزل في عام 2016 وهو أكبر رقم تم تسجيله حتى الآن، فيما وصفه الخبراء بأن أسعار المنازل في هولندا تعود الآن تقريبا إلى مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية.
ويبلغ متوسط سعر المنزل حاليا 248 ألف يورو وهو يقل بنسبة 2 % فقط عن أعلى رقم قياسي سجل في أغسطس 2008.
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